العائد على السهم وصل لـ5.9 فلس للسهم.. «التكافل الدولية» تحقق إجمالي ارباح بقيمة 816 ألف دينار للستة أشهر الأولى من العام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد مجلس إدارة شركة التكافل الدولية نتائج الشركة المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م، حيث بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم 221 ألف دينار بحريني للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مقارنةً بصافي ربح قدره 226 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 2%.

وبلغ العائد على السهم 2.6 فلس مقارنة بـ 2.66 فلس للسهم لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغت الخسارة الشاملة العائدة لمساهمي الشركة الأم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، 49 ألف دينار بحريني مقارنة بدخل شامل قدره 253 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق.

بلغ اجمالي أرباح الشركة 314 ألف دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بـ 289 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 8% وذلك نظراً لتحسن أداء صندوق التكافل العام الذي حقق فائضاً قدره 172 ألف دينار بحريني خلال الفترة مقارنة بفائض قدره 131 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق. كما حقق صندوق المساهمين ربحاً قدره 221 ألف دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بربح قدره 226 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق. وحقق صندوق التكافل العائلي عجزاً قدره 79 ألف دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بعجز قدره 68 آلاف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق.

كما حققت الشركة إجمالي اشتراكات بلغت 5.509 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بـ 5.414 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 2%.

أما بالنسبة لنتائج الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، فقد بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم 502 ألف دينار بحريني مقارنةً بصافي ربح قدره 482 ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 4%. وبلغ العائد على السهم 5.9 فلس مقارنة بـ 5.67 فلس للسهم لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، 200 ألف دينار بحريني مقارنة بمبلغ قدره 529 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 62%.

بلغ إجمالي أرباح الشركة 816 ألف دينار بحريني للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بإجمالي ربح قدره 746 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 9% وذلك ناتج عن تحسن أداء صندوق التكافل العام الذي حقق فائضاً قدره 392 ألف دينار بحريني خلال الفترة مقارنة بفائض قدره 329 ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 19%، بالإضافة إلى تحسن أداء صندوق المساهمين حيث حقق ربحاً قدره 502 ألف دينار بحريني في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بربح قدره 482 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق. فيما حقق صندوق التكافل العائلي عجزاً قدره 77 ألف دينار بحريني في الفترة الحالية مقارنة بعجز قدره 65 ألف دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقد بلغ إجمالي الاشتراكات التأمينية 15.051 مليون دينار بحريني خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ 14.954 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 1% وبلغت صافي الاشتراكات المكتسبة 8.611 مليون دينار بحريني خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ 8.740 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره 1%. كما بلغت صافي المطالبات المتكبدة 6.078مليون دينار بحريني خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ 5.857 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 4%.

وبلغ مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمي الشركة الأم 11.421 مليون دينار بحريني للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنةً بـ 11.645 مليون دينار بحريني في 31 ديسمبر 2021 بانخفاض نسبته 2%.

كما بلغ إجمالي أصول الشركة 49.236 مليون دينار بحريني للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ 45.587 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق 31 ديسمبر 2021، بزيادة نسبتها 8%.

وعلى ضوء النتائج التي حققتها الشركة خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 قال إبراهيم الريس، رئيس مجلس إدارة الشركة بأن هذه النتائج الجيدة تعكس المتانة المالية للشركة وقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية. وقال بأن مجلس الإدارة أبدى ارتياحه من النتائج المحققة. واضافة بأن الشركة قامت مؤخراً باعتماد الشعار التجاري والهوية الجديدة للشركة والذي يأتي تمشياً مع توجهات الشركة الأم نحو النمو المستدام والخدمات ذات الجودة العالية.

ومن جانبه علق عصام الأنصاري الرئيس التنفيذي على النتائج النصف سنوية موضحاً بأن الشركة اتمت بنجاح تحقيق الاهداف المرصودة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م، موضحاً بأن الشركة حققت خطوات مهمة في خطة التحول الرقمي وأن خطة إطلاق النظام الآلي الجديد تسير وفق الجدول المعتمد. وبين بأن الشركة أطلقت خلال النصف الأول من العام تطبيقها الجديد للهواتف الذكية والذي يشتمل على خدمات تأمينية جديدة ومبتكرة تعد الوحيدة في المملكة التي تقدم رقمياً من دون الحاجة لزيارة مقر الشركة أو فروعها مثل نقل ملكية المركبات أو تعديل بيانات المركبة أو التأمين الجديد للسيارات المستخدمة. وتمكن هذه الخدمات عمليات التأمين أكثر فعالية لجميع المستخدمين بشكل ميسر وسريع.

تعد شركة التكافل الدولية أول شركة تأمين إسلامية في المنطقة. تأسست في العام 1989 لتوفر بذلك مجموعة متكاملة من المنتجات والتغطيات التأمينية المتوافقة مع أسس الشريعة الإسلامية الغراء ومتطلبات المؤسسات والأفراد المختلفة وهي شركة تابعة لمجموعة GIG – البحرين وقد صنفت الشركة (A-) ممتاز من وكالة التصنيف العالمية AM Best.