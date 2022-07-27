التأمينات الاجتماعية: 30 مليار مصروفات المنافع التأمينية خلال الربع الثاني هذا العام

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إجمالي مصروفات المنافع التأمينية بلغ أكثر من 30 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2022م.

وأشارت، اليوم (الأربعاء)، إلى أن عدد المشتركين بلغ أكثر من 12 مليون مشترك بنهاية الربع الأول للعام الجاري.

وكشفت أن إجمالي عدد المنشآت المسجلة تراكمياً حتى نهاية الربع الثاني من عام 2022م بلغت أكثر من 888 ألف منشأة، فيما تجاوز عدد المنشآت المسجلة الجديدة لهذا الربع أكثر من 130 ألف منشأة.

وبينت أن تعويضات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” للمدة المشار إليها تجاوزت 210 ملايين ريال، كما تم صرف أكثر من 47 مليون ريال كمعاشات لفرع الأخطار المهنية.





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Source akhbaar24

