أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة

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المناطق- تبوك استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم, مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عادل بن إبراهيم عشماوي. وتسلم سموه خلال اللقاء تقرير الديوان العام للمحاسبة , واطلع على نتائج تقويم أداء عدد من القطاعات الخدمية في المنطقة خلال السنة المالية 1441 – 1442هـ (2020 م)، وأبرز إنجازات وجهود الديوان بمنطقة تبوك ،منوهاً سموه بالدور الهام الذي يقوم به الديوان العام للمحاسبة والقيام بمهامه الرقابية وممارسة اختصاصاته. من جانبه عبر مدير عام الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهاته المستمرة التي تسهم في دعم وإنجاح عمل وجهود الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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