︎ .

يدرس مجلس إدارة نادي التعاون قرار الاستعانة بخدمات مشرف الألعاب المختلفة في النادي، إبراهيم الرشودي لتولي الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم. وبدأ رئيس نادي التعاون سعود الرشيدي مع أعضاء مجلس إدارته طرح الأسماء المقترحة لخلافة المشرف السابق، زكي الصالح. وجاء إبراهيم الرشودي إضافة إلى عدد من الأسماء من خارج أسوار النادي على طاولة مجلس الإدارة لاختيار المشرف الجديد.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر التعاون يدرس الاستعانة بـ”الرشودي” في الفريق الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.