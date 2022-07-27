“المشراق”.. مساحة مجتمعية للأعمال والعيش والترفيه بمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية

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تحتضن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية منطقة “المشراق” التي يجرى العمل على تشييدها حاليا على مساحة 680 ألف متر مربع، لتصبح مكانا مناسبا للمعيشة والعمل والترفيه على مدار الساعة.

موقع المشراق

اتخذت منطقة المشراق من قلب مدينة الأمير محمد بن سلمان موقعا لها لتصبح ثاني أكبر منطقة والشريان الحيوي للمدينة على مساحة تقدر بنحو 680 ألف متر مربع؛ وستركز المرحلة الأولى من أعمال تشييدها على مساحات التجزئة والسكن والمكاتب وحاضنات الأعمال، والتي ستقام على مساحة تقدر بنحو 105 آلاف متر مربع.

تكنولوجيا ذكية ووقاية من الأجواء الحارة

يرتكز تصميم المشراق على مفهومي الاستدامة والتكنولوجيا الذكية والطراز المعماري السلماني وتراث المملكة بهدف خلق بيئة تلبي احتياجات الإنسان، وستحتوي المنطقة على محورٍ مركزيٍ ومسارٍ للمشاة يدمج بين أحدث تقنيات التظليل والتبريد الصديقة للبيئة، كما سيتم حماية المُشاة من الأجواء الحارة من خلال سلسلة من مولدات التبريد عن طريق الرياح.

تشجيع المواهب والمبتكرين

ستعد “المشراق” مكانا مناسبا لاحتضان الطاقات الإبداعية إلى جانب تشجيع الأفراد على التواصل والابتكار وتقديم أفكارهم إلى السوق، حيث ستعمل المنطقة على تشجيع الشراكات العالمية والتعاون المتبادل في مجال الخدمات والمنتجات، وتنمية رأس المال البشري والمواهب السعودية الشابّة وتفعيل دورها بما ينعكس على تطوير الاقتصاد المعرفي.

كما ستحتضن المنطقة معاهد الفنون، وذلك لتشجيع الفنانين لعرض أعمالهم في المساحات المفتوحة، لإثراء تجربة الزوار من خلال الفن والتصاميم والابتكارات المرئية، كما ستقدّم المنطقة العديد من الخيارات لمعارض الأزياء، وتتيح الفرصة للمصممين العالميين لابتكار نشاطاتٍ إبداعيةٍ وتعليميةٍ تُثري بالتعاون مع المواهب السعودية تجارب العلامات التجارية.

خيارات ترفيهية

ستقدم المشراق لسكانها وزوارها خيارات ترفيهية متنوعة، منها دارٌ للسينما تضمّ 8 شاشات، و900 مقعد و1,500 موقف سيارات ذكي يقع تحت الأرض ويسمح للسائقين بمعرفة المواقف المتاحة باستخدام تطبيق المدينة الإلكتروني للهواتف المحمولة، فضلا عن الاطلاع على ما يعرضه الموهوبون والمبتكرون من أعمال فنية وإبداعية.

كما يمكنهم الاستمتاع بتجربة التذوق بفضل المقاهي والمطاعم العالمية الفاخرة التي ستحتضنها بإطلالات خلّابة على وادي حنيفة، فضلا عن أن المشراق ستعد مكانا مناسبا أيضا للاسترخاء والعناية بالصحة، وذلك بفضل العديد من الخدمات والأنشطة التي توفر الاسترخاء وتعزز جودة الحياة.

حاضنة للشركات

اتخذت شركة “مانجا للإنتاج” التي تعمل على إنتاج الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو والقصص المصورة من منطقة “المشراق” موطنا لمقرها الرئيسي، وسيسهم ذلك في توفير أجواء للابتكار والتعليم في المدينة، كما تخطط شركات أخرى لافتتاح فروع لها في المنطقة، ومنها “أسواق التميمي”، الشركة الرائدة في مجال الأطعمة الطازجة والصحية في المملكة، حيث سيتمّ تطوير الفرع خصيصًا للمدينة وسيكون مخصصًا للمنتجات العضوية.

يذكر أن المنطقة ستربط بين مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بالمناطق السكنية والمرافق العامة وأماكن العمل المرنة.



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Source akhbaar24

