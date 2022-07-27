استشاري: جدري القردة ينتقل مع تقارب الأشخاص.. وعلى المسافرين الاحتياط في الأماكن المزدحمة

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أكد استشاري مكافحة العدوى، الدكتور نزار باهبري، أنه ومع حلول موسم الصيف وكثرة المسافرين للخارج؛ وجب عليهم الاحتياط واتخاذ الإجراءات الاحترازية في الأماكن المزدحمة مثل المطارات ووسائل النقل العام.
وأضاف باهبري في حديثه لـ”أخبار 24” أن العدوى بمرض جدري القردة تنتقل بسبب التقارب بين الأشخاص، ويجب على المسافرين اتخاذ سبل الوقاية في الأماكن المكتظة، ومنها لبس الكمامة وغسل وتعقيم اليدين بشكل مستمر.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مؤخراً جدري القرود حالة طوارئ عالمية، فيما توقع خبراء يقدمون المشورة للمنظمة أن ترتفع الإصابات بالمرض إلى أكثر من 27 ألف حالة بحلول الثاني من أغسطس المقبل في 88 دولة.
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Source akhbaar24
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