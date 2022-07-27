شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر يقدم " فرصة العمر " للمصري محمد أبوجبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن وجود إنفراجة قريبة فيما يخص أزمة حارس المرمى الدولي المصري محمد أبوجبل مع فريق نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق وأن حصل النصر على توقيع جاباسكي خلال شهر فبراير المنصرم وذلك بسبب تألقه رفقة المنتخب المصري وقيادته الفراعنة للوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون خلال الفترة بين يناير وفبراير 2022.

النصر يبدأ تسويق محمد أبوجبل

ابوجبل

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن بعض التقارير الصحفية سبق وأن أكدت حصول أبوجبل على مقدم تعاقد من جانب فريق نادي النصر وهو المبلغ الذي وصل لقرابة الـ7 ملايين ريال سعودي وترغب إدارة العالمي في حل الأمور وديًا مع الحارس البالغ من العمر ثلاثة وثلاثين عامًا.

في الوقت الذي رفض فيه ابوجبل كافة الحلول الودية وتمسك بضرورة الحصول على قيمة العقد بالكامل مع التهديد العلني لإدارة النصر بالتصعيد للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل الحصول على حقه.

كل هذه الأمور جعلت إدارة النصر تدخل في أزمة كبيرة بعد أن حاولت إيجاد تسويق لعقد أبوجبل والبحث عن أي من العروض التي تسمح بإعارته وبالأخص بعد التعاقد مع حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا قادمًا من نابولي الإيطالي وهو ما جعل فرصة مشاركه المصري مستحيلة.

وخرج الإعلامي هاني حتحتوت عبر برنامج الماتش المقدم على فضائية قناة صدى البلد المصرية مؤكدًا ان إدارة النصر قدمت عرض لابوجبل من أجل الانتقال لصفوف نادي ويجان اتلتيك الذي ينشط بدوري الدرجة الأولى الانجليزي.

وأوضح حتحتوت أن ابوجبل بات يفكر بجدية من أجل الانتقال واللعب في صفوف العملاق الانجليزي وفي حالة نجاح تلك الصفقة تكون المشكلة والأزمة قد إنتهت خاصةً أن ويجان سيكون قادرًا على ضم اللاعب من النصر الذي سينتهي به الأمر بالتوقيع على المخالصة والتخلص نهائيًا من الأزمة الطاحنة.