عاجل .. ولي العهد يصل اليوم باريس ويلتقي ماكرون في الإليزيه الخميس

محمد بن مسعود - الدمام - يصل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأربعاء إلى فرنسا، وذلك في ثاني محطة في جولته الأوروبية بعد اليونان.

ووفقاً لـ”الإخبارية”، فإن ولي العهد سيصل إلى فرنسا اليوم، بينما يلتقي غدًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الرئاسي الفرنسي الإليزيه.

وأضافت أن ولي العهد سيناقش مع الرئيس الفرنسي عددًا من القضايا أبرزها ملف إيران النووي ودعمها لميليشيات الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى مناقشة أزمة الطاقة والأزمة الروسية الأوكرانية.

كما سيبحث الجانبان الانتخابات الرئاسية في لبنان وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية كمطلب دولي لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بعيدًا عن التدخلات الخارجية وسيطرة المليشيات التابعة لإيران على القرار في البلاد، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.