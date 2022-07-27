مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12052 نقطة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 87.97 نقطة ليقفل عند مستوى 12052.18 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 138 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات: المتقدمة، ومجموعة تداول، ووقت اللياقة، وجرير، والفخارية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، والبحر الأحمر، ومجموعة الخليج للتأمين، وسلامة، وأمانة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.50% و9.88%.
فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، والعقارية، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية. وكانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، ومجموعة تداول، ومعادن الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 32.09 نقطة ليقفل عند مستوى 20823.27 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 20.9 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 280 ألف سهم تقاسمتها 1890 صفقات.
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