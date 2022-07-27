استشاري يزف بشرى سارة لأصحاب مرض التهاب الكبد الوبائي

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح أخصّائي وخبير طبي في أمراض الكبد من مستشفى كليفلاند كلينك بأمريكا، أن جميع حالات الإصابة بعدوى فيروس التهاب الكبد /C/ قابلة للشفاء تقريباً مع ضرورة الالتزام بالتشخيص المبكر للمرض ومعالجة الأضرار التي يمكن أن تصيب الكبد.
وأفاد الدكتور عمر مسعود رئيس قسم أمراض الكبد في مستشفى كليفلاند كلينك – بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الذي يصادف 28 يوليو من كل عام – بأن علاجات التهاب الكبد الفيروسي /C/ شهدت تحسناً ملحوظاً خلال العقد الماضي
وأضاف مسعود :” أن الأدوية المضادة للفيروسات وذات المفعول المباشر أثبتت فعاليتها في القضاء على فيروس التهاب الكبد /C/ في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر فقط.”
وأظهرت الدراسات أن معدل الشفاء الذي تحققه هذه الأدوية يصل إلى 98 % – 99 % كما أنه يمكن بشكل عام للأشخاص الذين يتناولونها تحمل تأثيراتها جيداً.
وأكد مسعود أنه من الضروري أن يخضع كل شخص فوق سن 18 عاماً لفحص التهاب الكبد /C/ ولو لمرة واحدة على الأقل؛ وإلا قد يؤدي التأخر في الكشف المبكر عن المرض إلى فوات الأوان.
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