بالفيديو : استشاري تغذية يكشف “مفاجأة” عن حمية الكيتو .. ويحذر من وصفها للمرضى

محمد بن مسعود - الدمام - الدكتور عبد العزيز العثمان، استشاري التغذية، إن حمية الكيتو لا تعتمدها أي جهة طبية عالمية ، مؤكدا أن حمية الكيتو الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي ليست الأساسية بينما الأساسية يتم وصفها للأطفال المصابين بالصرع وبعض أنواع العلاج الكيماوي لمرضى السرطان .

وأضاف “العثمان” في مداخلة على قناة “السعودية” : حمية الكيتو المنتشرة غالبا اجتهاد شخصي وهي عبارة عن زيادة الدهون وتقليل النشويات ومن الممكن أن ينقص وزن الشخص خلال 3 شهور ولكن هناك تأثيرات سلبية قد تحدث.

وتابع: لابد من إحداث التوزان وفي جميع المستشفيات بالمملكة يوجد عيادات تغذية وهناك فريق طبي متكامل وبالتالي لا يوجد داعي لاستخدام أي حميات بدون استشارة طبية.

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وواصل: لا تكميم ولا إبر ولا شيء يمكن أن يحقق النتائج، ومجموعة كبيرة من الأشخاص الذي قاموا بالتكميم تراجعوا عنه، ولابد من تغيير نظامك الغذائي بطريقة صحيحة لتحقيق هدفك الصحي.