“ترامب” عن أمريكا في عهد “بايدن”: نتعرض للإذلال من الدول

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتعرض للإذلال تلو الآخر. مشيرا إلى أن أمريكا تتوسل الدول الأخرى من أجل الطاقة.

وأضاف: “يجب على بلادنا أن تتعامل مع إذلال تاريخي تلو الآخر على المسرح العالمي، وفي الداخل حقوقنا وحرياتنا الأساسية تحت الحصار”. حسب “روسيا اليوم”.

وتابع: “لقد تمزق الحلم الأمريكي إلى أشلاء. والآن تركع بلدنا على ركبتيها. من كان يظن أن هذا سيحدث”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتوسل الدول الأخرى من أجل الطاقة. والتضخم وأسعار البنزين تضرب أرقاما قياسية، و”ملايين” المهاجرين غير الشرعيين “يغزون” البلاد من حدود غير محمية.

واختتم قائلا ، البلاد “تتحرك نحو الجحيم” بسرعة كبيرة.