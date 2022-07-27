منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار إسرائيل بناء 1446 وحدة استيطانية استعمارية جديدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أدانت منظمة التعاون الإسلامي، قرار إسرائيل بناء 1446 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس الشرقية. وأكدت المنظمة أن سياسة الاستيطان تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، داعية المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته لتنفيذ قراراته ووضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي في كل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل بوقف جميع اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

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