مجلس الصحة الخليجي يناقش خطة تطوير النظم والسياسات الصحية

محمد بن مسعود - الدمام - عقد مجلس الصحة الخليجي ممثلاً بالمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها اليوم الاربعاء الموافق 27 يوليو ورشة عمل لتطوير أعمال اللجنة الفنية واستعراض خطتها الجديدة وذلك في العاصمة السعودية الرياض حيث ستنهي الورشة اعمالها غداً الخميس الموافق 28 من الشهر الجاري.
وناقشت الورشة في جلساتها العديد من النقاط الهامه منها تطوير ونقل أعمال اللجان الفنية من مجلس الصحة الخليجي إلى المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والتعريف بالمركز الخليجي وعرض الخطة الاستراتيجية ،وعرض مخرجات وانجازات اللجان الفنية للصحة العامة لعام 2020 – 2021 م، كما تم عرض تقرير عن تقييم الوضع الراهن لسياسات وبرامج وأنظمة الصحة العامة المعمول بها بدول المجلس 2019 م، وتم تبادل الخبرات والوقوف على الاحتياجات من قبل الأعضاء ممثلي دول المجلس للجان الرئيسية, وتم مناقشت خطة تطوير مهام اللجان الرئيسية “الأمراض غير السارية، الأمراض السارية، الرعاية الصحية الأولية، والنظم والسياسات الصحية”،
هذا وعرضت دول الخليج المشاركة عروضها عن تقييم برامج أنظمة وسياسات الصحة العامة.
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