بالفيديو.. مسؤول بأمانة الشرقية يوضح جهة إصدار تراخيص البناء

محمد بن مسعود - الدمام - صرح مدير رخص البناء بأمانة الشرقية، م. عبد العزيز الربيع، أن تراخيص البناء تستخرج عن طريق المكاتب والشركات الهندسية، حيث أعطتها منصة “بلدي” هذه الصلاحيات.
وأوضح الربيع أن هذه المكاتب تتحمل المسؤولية الكاملة في متابعة الأعمال للمستفيدين من الأهالي، والتصاميم والأنظمة، فيما يعد دور الأمانات وكذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية رقابيًا.
وكانت مسؤولية إصدار تاريخ البناء ضمن اختصاص الأمانات بالمملكة، وذلك قبل إطلاق منصة “بلدي”، حسبما قال المسؤول بأمانة الشرقية، في لقاء بثته قناة “الإخبارية”.
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