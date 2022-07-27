غرفة أبها توقع اتفاقية تعاون مع شركة قادة العالم للتدريب

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت اليوم غرفة أبها اتفاقية تعاون مع ‎شركة قادة العالم للتدريب لإقامة الدبلومات الصحية والمعتمدة من هيئة التخصصات الصحية.

تضمنت الاتفاقية على رغبة الطرفين بما لديهما من كفاءات إدارية وتدريبية متميزة تؤهلهما لإدارة البرامج التدريبية و نشر ثقافة التدريب والتطوير ، للتكامل وتوثيق العلاقة بينهما من خلال اعتماد المجالات الصحية المتمثلة في : (الدورات القصيرة – دبلومات قصيرة وطويلة ) والتي تقدم بالتدريب الحضوري والإلكتروني (عن بعد).

هذا وتهدف الاتفاقية التدريبية لاعتماد التطورات التقنية بالبرامج التدريبية ، تركيزاً على معايير الجودة وتواجد عدد من المعلومات المتخصصة في أكثر الأساليب المتخصصة والمبتكرة ، والتي تشتمل على المناهج التعليمية الصحية المتخصصة، الهادفة إلى توسيع القدرة الاستيعابية للمتدرب ليكون لديه فرصة مميزة لبناء حياته المهنية .

جدير بالذكر أن غرفة أبها تسعى من عقد الاتفاقيات الموقعة مع الجهات ذات العلاقة بالمجال الصحي إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة بمنطقة عسير لتلبية جميع المعايير التي تعتمدها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.