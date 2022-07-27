شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية عن أسباب غياب تاليسكا من معسكر النصر.. الغناء ليس السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية سعودية اليوم، مفاجأة من العيار الثقيل حول أسباب غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن معسكر فريقه في إسبانيا.

- النصر يواصل استعداداته في إسبانيا للموسم الجديد

ويتواجد الفريق بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، في إسبانيا بالوقت الحالي من أجل خوض معسكر هناك استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد مبارك الشهري الإعلامي الرياضي السعودي، أن سبب غياب تاليسكا من معسكر العالمي في إسبانيا، هو أمر إنساني بحت.

- سبب غياب تاليسكا عن معسكر النصر

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الحصاد الرياضي": "من المقرر أن يتواجد اللاعب البرازيلي في معسكر النصر يوم الجمعة المقب، والسبب الرئيسي لغيابه إنساني".

وتابع مبارك الشهري: "غياب تاليسكا ليس له علاقة بالحفلات المرتبط بها، ولن التفاصيل لن أقدر أن أقولها، فهو إنساني أكبر وأعظم من الحفلات".

وأوضح الإعلامي النصراوي، أن الغناء بالنسبة للنجم البرازيلي تاليسكا ما هو إلا مجرد هواية، واللاعب تواصل مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول بنادي النصر، وشرح له كافة الجوانب النفسية والإنسانية ومنحه ما يثبت ذلك".

- جارسيا يضع برنامج للاعب البرازيلي عند عودته

جارسيا

وواصل الشهري: "جارسيا، وضع لنجمه البرازيلي برنامجا لياقيًا لمدة أسبوعين لكي يلتحق بالمعسكر في وقت لاحق،و وتاليسكا سيغيب عن أول جولتين في الدوري السعودي بقرار من لجنة الانضباط".

وكانت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر قررت معاقبة تاليسكا وفقًا للائحة الانضباطية، بعدما ظهر النجم البرازيلي بحفلات غنائية في بلاده".

