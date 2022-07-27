شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نجم أهلي جدة يرفع طلب للإدارة مطالبًا بالرحيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، قدم عرض من جانب إدارة نادي اتحاد جدة، إلى إدارة ناديه للحصول على خدماته بالموسم الجديد.

ويرغب عدد من لاعبي الراقي، في الرحيل عن صفوف الفريق عقب هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعد احتلاله المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

- اتحاد جدة يرغب في ضم حارس الأهلي

وأكد خالد بن عبد العزيز الإعلامي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن محمد الربيعي حارس مرمى الفريق، قدم طلبًا إلى النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، أوضح فيه الرغبة في الرحيل نحو نادٍ جديد.

وتابع: "النادي هو اتحاد جدة، الذي يرغب في الحصول على توقيعه لمدة موسم على سبيل الإعارة، واللاعب يطالب ناديه بالموافقة".



- الربيعي يرغب في الرحيل بسبب المونديال

محمد الربيعي

ويسعى محمد الربيعي، للرحيل عن صفوف الفريق للحفاظ على فرصته في الاستدعاء من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، في كأس العالم المقبلة.

وأشارت التقارير، إلى أن الربيعي يخشى أن يفقد مكانه في قائمة الأخضر السعودي، عندما يلعب في دوري الدرجة الأولى، قبل أشهر قليلة من منافسات كأس العالم في قطر 2022.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، إلى أن عبدالرحمن غريب جناح الفريق، طلب الرحيل أيضًا بعد الهبوط إلى دوري يلو.



- غريب يتمسك بالرحيل عن الأهلي



وقال الإعلامي طارق سعد نقلًا عن مسؤول في مجلس إدارة الأهلي لم يكشف عن اسمه، إن عبدالرحمن غريب، يتمسك بالمغادرة عن الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتابع: "غريب يرى ضرورة الخروج من الفريق، في الصيف الحالي، على سبيل الإعارة؛ من أجل ضمان المشاركة في كأس العالم 2022".

- الأهلي يرفض رحيل غريب عن صفوفه

وأضاف سعد عبر صفحته الرسمية "تويتر"، أن مجلس ماجد النفيعي، يرفض حتى الآن خروج عبدالرحمن غريب، أو أي لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، من أجل العودة سريعًا، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".