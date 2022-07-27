شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الوحدة يتعاقد يعلن تعاقده مع أمير كردي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الوحدة السعودي، عن التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصدر نادي الوحدة، اليوم الأربعاء، بيان رسمي، يعلن خلاله إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع أمير كردي، ظهير أيمن الهلال السابق.

- الوحدة يضم كردي حتى عام 2023

كردي



وأكد النادي أن التعاقد مع كردي جاء حتى عام 2023، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الذي يستعد لمنافسات الموسم المقبل.

وكان الهلال قد أعلن في يناير الماضي، إنهاء العلاقة التعاقدية مع أمير كردي، وتوقيع مخالصة مالية مع اللاعب بعد دخوله الفترة الحرة، بعدما تعاقد معه قادمًا من بانيونيوس اليوناني، عام 2019.



دياز يضم العائدين من الإعارة لمعسكر الهلال



من ناحية أخرى، قرر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضم جميع العائدين من الإعارة للمعسكر الخارجي.

الهلال يُحدد موعد السفر إلى برمنجهام لخوض معسكر



ومن المقرر أن تغادر بعثة الهلال إلى مدينة برمنجهام البريطانية، صباح يوم الجمعة المقبلة، من أجل خوض معسكر تحضيري حتى يوم 13 أغسطس المقبل استعدادًا للموسم الجديد، حيث تخضع البعثة إلى إجراء فحوصات طبية للاعبين، ويشتمل برنامج الفريق، خلال الأيام التي تسبق مغادرته إلبى المعسكر الإعدادي الخارجي، على تدريبات اعتيادية.

وأكدت صحيفة "الرياض السعودية"، أن المدرب رامون دياز حسم أمر لاعبي الهلال العائدين من الإعارة، بضمهم جميعا للمعسكر الخارجي للفريق، للتحضير للموسم الجديد.



دياز يختبر المعارين في معسكر بريطانيا



وتابعت: "جميع العائدين من الإعارة، سيتواجدوا في معسكر الهلال في برمنجهام البريطانية، من أجل تقييم إمكانياتهم الفنية، واستمرار بعض الأسماء مع الفريق من عدمها.