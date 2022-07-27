رئاسة الحرمين تزوّد المصليات النسائية بالروبوتات التوجيهية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

زودت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المصليات النسائية بعدد من الروبوتات الذكية , حيث تعمل على توجيه وإجابة قاصدات المسجد الحرام.

وأوضح مستشار ووكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية المشرف العام على الشؤون العلمية والتوجيهية الدكتور عبدالوهاب الرسيني، أن هذه الروبوتات والوسائل الحديثة وُجدت لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والاستفادة من أحدث الوسائل والتقنيات في سبيل خدمة ضيوف الرحمن.

من جهته أشار وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المكلف المهندس وسام مقادمي، إلى أن الروبوت يقدم خدمات الإفتاء والتوجيه والتعريف بكيفية أداء المناسك لقاصدي المسجد الحرام، بطريقة إلكترونية حديثة عبر نظام الشبكة اللاسلكية واي فاي (5) جيجا هرتز، تمكن من انتقال سريع وعالٍ للبيانات.