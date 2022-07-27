محافظ ضباء يدشن إنطلاق فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الأول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك

دشن سعادة محافظ ضباء الأستاذ محمود بن حسين الحربي مساء أمس الثلاثاء إنطلاق فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الأول بالمحافظة بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي ، والذي ينفذه الفرع بمشاركة 20 عارضاً من مزارعي المحافظة والمراكز التابعة لها ويقام المهرجان بالكورنيش الشمالي في المحافظة .

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن المهرجان يستمر لمدة ثلاثة أيام ، يضم عرض للمنتجات الزراعية التي تتميز بها المحافظة و المنتجات الزراعية التحويلية الناتجة منها ، كذلك عدة أجنحة توعوية وإرشادية عن الزراعة العضوية ، مشيراً إلى أن فرع الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين وفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم داخل المحافظة وخارجها .

وثمّن المهندس ” الرويلي ” تدشين سعادة المحافظ للمهرجان ، مشيراً أن الوزارة مستمرة بإقامة المهرجانات وتقديم التسهيلات والدعم لكافة المزارعين لمساعدتهم لزيادة وتحسين إنتاجهم كماً ونوعاً ، داعياً جميع أهالي المحافظة لزيارة المهرجان للاستفادة ممايقدم من منتجات خلال أيامه في الفترة التي تبدأ من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساءً .