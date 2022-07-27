أمير مكة المكرمة يطلع على آخر مستجدات مشروع تطوير الأحياء العشوائية بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة، أمين محافظة جدة صالح التركي بحضور وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني، حيث أطلع سموه على آخر مستجدات مشروع تطوير الأحياء العشوائية بجدة.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن المشروع حيث عملت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة على وضع خطة تنفيذية وجدول زمني لمعالجة 64 حيا عشوائيا، شملت الخطة في مرحلتها الأولى إزالة (32) حيا، فيما تشمل المرحلة الثانية إعادة تنظيم 32 حيا، ومنذ انطلاق أعمال الإزالة في شهر أكتوبر الماضي، وبتعاون ملاك وسكان الأحياء العشوائية نجحت اللجنة في إزالة 28 حيا، فيما تبقى 4 أحياء فقط هي: المنتزهات، قويزة، العدل والفضل، أم السلم وكيلو 14 الشمالي والتي من المتوقع الانتهاء من إزالتها نهاية أكتوبر القادم.

واستعرض سموه الخدمات الحكومية المجانية التي تقدمها الجهات الحكومية لسكان الأحياء العشوائية ومن أبرزها : تسكين ودفع الإيجار لــ 13737 أسرة ، وتسليم 202 وحدة سكنية من الإسكان التنموي ، فيما بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 85 ألف خدمة شملت السلال الغذائية وسقيا الماء والوجبات والأدوية وحليب الأطفال ونقل العفش، أيضاً تم توظيف 213 مواطناً ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة.

وخصصت أمانة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة عن استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة الأمانة الرقمية، دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة التي تواصل استقبال الطلبات في مقرها الميداني، علماً بأن التعويضات عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأرض والأنقاض، والأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأنقاض.

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وبدأت هيئة عقارات الدولة الشهر الماضي تسليم أصحاب العقارات العشوائية المُزالة الدفعة الأولى من التعويضات، التي بلغت مليار ريال، وسيكون الصرف لبقية المواطنين تباعاً على عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها، واستكمالهم للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة ومنها: (صورة من الصك أو الوثيقة، بيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، رقم آيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك بصيغة PDF، مخالصات كلٍّ من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية)، صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتــورة الكهرباء – الماء، صورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت، صورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت، رقم توثيق إخلاء المبنى، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية www.jeddah.gov.sa.

وتتولى أعمال التقييم لجان مستقلة، تضم 6 أعضاء من 4 جهات حكومية، تشمل زارات “الداخلية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية”، والهيئة العامة لعقارات الدولة، إضافةً إلى اثنين من المقيِّمين تختارهم الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين.