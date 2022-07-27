هيئة تطوير عسير تعلن إطلاق مهرجان صيف أبها 2022

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة تطوير منطقة عسير اليوم، انطلاق مهرجان صيف أبها 2022 تحت شعار ” فوق الجبال” الذي تبدأ فعالياته غداً الخميس وتستمر حتى 24 سبتمبر، في منطقة “سما أبها” ، وكشفت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ممثلي وسائل الإعلام بمشاركة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والهيئة السعودية للسياحة، وهيئة التراث، عن جاهزية منطقة الفعاليات بمساندة عدد من الجهات الحكومية في المنطقة.

وأوضح مدير المهرجان حاتم الحربي أن المهرجان يحظى بدعم واهتمام سمو أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطويرها، الأمير تركي بن طلال، من خلال توجيهاته المباشرة لكافة القطاعات الحكومية والخدمية لتقديم كل ما من شأنه تسهيل الوصول لمواقع الفعاليات مع تفعيل ميداني لمبادرة حسن الوفادة تحت شعار (ضيفك هو ضيف عسير كلها)، مبينًا أن المهرجان يقدّم العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية عبر 6 مناطق موزعة بين : “خيرات عسير، الكرنفال والمغامرات، ومنطقة الأطفال ، ومناطق التسوق والبيع بالتجزئة، ومنطقة ميفانا، وقرية للترفيه والفنون، تقام جميعها على مساحةٍ تقدّر بـ 126 ألف متر مربع”.

وأضاف الحربي أن الزائر يستطيع الوصول للمهرجان من خلال حجز التذاكر إلكترونياً عبر منصة “روح السعودية” واستخدام المواقف المخصصة للسيارات البالغ عددها 3000 موقفاً في ساحات جامعة الملك خالد “بقريقر” ويتم استخدام النقل الترددي عبر أسطول من الحافلات للوصول إلى أرض الفعاليات إضافة إلى 2000 موقف مقابل المهرجان، فيما خصص لكبار الشخصيات 400 موقف، مشيرًا إلى أن المهرجان يخلق وجهة ترفيهية وسياحية للزائر، فضلاً عن توفيره للعديد من الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة تتجاوز 1000 فرصة وظيفية في مجالات التنظيم وإدارة الفعاليات ، مع إكسابهم الخبرات اللازمة في المجالات السياحية والترفيهية والتسويقية، إلى جانب العوائد الاقتصادية التي تنعكس إيجابًا على كافة شرائح المجتمع.

ودعا رئيس لجنة متنزهات عسير الوطنية ممثل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي المهندس يوسف البدر المجتمع المحلي والزوار والمصطافين إلى أهمية المحافظة على الغطاء النباتي من خلال تجنب الاحتطاب وعدم إشعال النيران في غير أماكنها المخصصة، لافتًا إلى إطلاق المركز لحملة توعوية مصاحبة تحت شعار #متنزهات_مستدامة تهدف إلى اتباع السلوكيات المسؤولة والواعية تجاه هذه الثروات الطبيعية وتجنب التصرفات المؤثرة في سلامتها واستدامتها.

وبيّن مدير عام فرع هيئة التراث بمنطقة عسير المهندس عبدالعزيز آل غانم أن الهيئة أتاحت استقبال الزوار في 3 مواقع تراثية هي : قرية رُجال، وموقع جرش الأثري، وبيت التراث بالنماص، مشيرًا إلى إمكانية زيارة أكثر من 24 موقعاً من مواقع التراث الثقافي المنتشرة في محافظات المنطقة.

وأبان ممثل الهيئة السعودية للسياحة الخريطة التفاعلية السعودية، واستعرض من خلالها خريطة عسير التفاعلية وكيف تسهم في إرشاد السياح وزوار المنطقة وتعريفهم بالمواقع والمرافق السياحية والفعاليات الترفيهية” وتتوفر الخرائط التفاعلية من خلال موقع وتطبيق روح السعودية الذي يقدم كافة المعلومات التعريفية للوجهات ونقاط الجذب في عسير والمملكة تشمل صور ومعلومات بالاضافة لخصائص الخرائط للوصول للمواقع وامكانية تخطيط وحجز الرحلات.

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وأكد مدير عام التنمية الاجتماعية بهيئة تطوير منطقة عسير الدكتور ناصر آل قميشان على استمرار تفعيل مبادرة حسن الوفادة في نسختها الرابعة تحت شعار “ضيفك هو ضيف عسير كلها” وتطبيق الميثاق العام للمبادرة الذي يرتكز على ثقافة الترحيب بزوار عسير وتوديعهم وتقديم أرقى الخدمات لهم لتعزيز ثقافة الترحاب الأصيلة في أهالي المنطقة منذ القدم.