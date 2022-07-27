هل مضخة سحب حليب الثدي خيار آمن لحفظ حليب الأم؟.. “الغذاء والدواء” توضح

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن مضخة سحب حليب الثدي، خيارٌ آمن لحفظ حليب الأم وتخزينه في درجة حرارة مناسبة، لتغذية الطفل في حال عدم وجودها.

وأبانت الهيئة في “إنفوجراف” على موقع “تويتر”، أن الجهاز يتكون من قمع يوضع حول حلمة الثدي “يمكن اختيار المقاس المناسب”، مع مضخة سحب قد تكون يدوية أو كهربائية، إضافة إلى وعاء يرتبط بالمضخة لجمع الحليب.

وأضافت أنه يُنصح باستخدام اليدوية أو التي تعمل بالبطارية عند الحاجة للتنقل بها، ويُنصح باستخدام الكهربائية عند الحاجة للسحب بشكل أسرع وفي وقت قصير.

وتابعت : احفظي الحليب بعد تسجيل التاريخ في الثلاجة أو الفريزر أو في عبوات صغيرة نظيفة محكمة الإغلاق، وتختلف مدة الحفظ بحسب المكان.

وشددت على ضرورة تنظيف الجهاز بالماء والصابون، وتجفيفه جيدًا بعد كل استخدام، وبالنسبة للأجهزة الإلكترونية فالمضخة تُمسح بقطعة قماش مبللة بعد فصل الكهرباء.