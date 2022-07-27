هل يجوز دفع كفارة اليمين أو الصوم نيابة عن الأم؟ .. الشيخ “السليمان” يجيب (#فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح الشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، هل يجوز صيام كفارة اليمين عن الأم.

وقال في لقاء مع برنامج” فتاوى” على قناة “السعودية”، إن كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يستطيع فعليه بالصيام 3أيام.

وأكد أنه لا حرج في قيام الأبن أو الأبنة بدفع كفارة عن والدته، ولكن إذا كانت الكفارة هي الصيام فلابد يقضي عن الأم، ولابد أن تصوم هي عندما تكون قادرة على الصيام.