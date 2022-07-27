محمد بن مسعود - الدمام - أوضح الشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، هل يجوز صيام كفارة اليمين عن الأم.
وقال في لقاء مع برنامج” فتاوى” على قناة “السعودية”، إن كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يستطيع فعليه بالصيام 3أيام.
وأكد أنه لا حرج في قيام الأبن أو الأبنة بدفع كفارة عن والدته، ولكن إذا كانت الكفارة هي الصيام فلابد يقضي عن الأم، ولابد أن تصوم هي عندما تكون قادرة على الصيام.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر هل يجوز دفع كفارة اليمين أو الصوم نيابة عن الأم؟ .. الشيخ “السليمان” يجيب (#فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.