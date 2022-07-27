بعد طلب المملكة.. «يوتيوب»: إغلاق حسابات المسؤولين عن الإعلانات المخالفة وإيقاف الجهات المسيئة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت منصة «يوتيوب» العالمية، اليوم الأربعاء، إغلاق الحسابات المسؤولة عن الإعلانات المخالفة وإيقاف الجهات المسيئة، وذلك بعد مطالب السعودية بحذف الإعلانات المسيئة التي تتعارض مع قيم المملكة.

وقال الحساب الرسمي لمنصة «يوتيوب» عبر موقع تويتر: «ظهرت على YouTube مؤخرًا إعلانات مخالفة لسياسات المنصة وهي غير مقبولة على الإطلاق؛ لذلك اتخذنا عددًا من الإجراءات الفوريّة لإيقاف الجهات المسيئة التي تخالف سياسات YouTub».

وأضاف: «تمّ إزالة هذه الإعلانات وإغلاق حسابات المعلنين المسؤولين وبينما نعمل على إيجاد حلول أخرى، ستوضع قيود مؤقتة على أشكال محدّدة من الإعلانات على YouTube تم استهدافها بغرض الإساءة».

وواصل: «تحاول الجهات المسيئة دائمًا إيجاد ثغرات في أنظمتنا، خلال العام الماضي، حظرت Google عالميًّا أكثر من 286 مليون إعلان عبر منصاتها بسبب ترويجها لمحتوى يخالف سياساتنا للإعلانات».

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وأتم: «سوف نستمر بإيجاد حلول طويلة الأمد لمواكبة جميع محاولات الإساءة بالمنصّة بهدف حماية مجتمع YouTube في المنطقة سواء من المستخدمين، أو صانعي المحتوى، أو المعلنين».

وكانت كل من هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات، طالبتا منصة «يوتيوب» بإزالة الإعلانات المخالفة.

وقال الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات في بيان مشترك: “تأكيدًا من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناءً على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب “YouTube” (التابعة لشركة قوقل Google) بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمّنت بثّها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفًا لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب “YouTube”.