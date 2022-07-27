سمو أمير القصيم يطلق مبادرة “خفف” ويدشّن فعاليات “اليوم العالمي لالتهاب الكبد”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بديوان الإمارة اليوم, فعاليات “اليوم العالمي لالتهاب الكبد”، كما أطلق سموه مبادرة “خفف”.

واطّلع سمو أمير المنطقة على المعرض المصاحب للفعاليات التي تنظمها الجمعية السعودية الخيرية لأمراض الكبد الذي احتوى على التوعية عن أمراض الكبد وأنواعها وطرق التعامل مع المرض والوقاية منه، مستمعاً لشرح من مدير عام الجمعية عبدالعزيز الحميد، الذي أوضح أن الجمعية أطلقت مبادرة “خفف” الموجهه لكافة أفراد المجتمع، ضمن البرامج التي أطلقتها الجمعية، بهدف التوعية بمشاكل أعراض دهون الكبد، والتثقيف تجاه الوقاية من الأمراض المرتبطة بالكبد.

وأشاد سموه بالبرامج التوعوية والتثقيفية التي تنفذها الجمعية، وبتعاون الجهات المعنية مع الجمعية لتفعيل الأدوار التوعوية والعلاجية، لافتاً الانتباه إلى أن تفعيل اليوم العالمي لالتهاب الكبد يُعد فرصة لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة للتوعية بأمراض الكبد، مشيراً إلى أن مبادرة خفف سيكون لها أثر إيجابي على الوقاية من أمراض دهون الكبد، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى التي تسهم في مساعدة مرضى الكبد صحياً واجتماعياً ونفسياً وتحسين مستوى الخدمات.

أخبار قد تهمك

حضر التدشين مدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم عبدالله أبو سباع، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد الدكتور راشد أبا الخيل، وعدد من المسؤولين المعنيين بالمنطقة.