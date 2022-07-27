كارتيرون يوجه طلبًا لإدارة الاتفاق

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وجه المدير الفني لنادي الاتفاق، المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون طلبًا لإدارة ناديه.
وطلب كارتيرون من إدارة الاتفاق التعاقد مع مدرب أجنبي جديد لقيادة الجهاز الفني للفريق الرديف خلال منافسات الدوري الرديف الجديد، إضافة إلى إشرافه على فرق الفئات السنية.
ويخوض نادي الاتفاق خلال الفترة الحلية معسكرًا إعداديًا خارجيًا بتركيا تحضيرًا للموسم المقبل.
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Source akhbaar24
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