اليوم.. دياز يحسم قائمة الهلال في معسكر برمنجهام

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كشفت مصادر عن انتظار إدارة نادي الهلال قائمة أسماء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم النهائية الخاصة بمعسكر الإعداد الخارجي في مدينة برمنجهام الإنجليزية.

وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن مدرب الفريق، الأرجنتيني رامون دياز، سيحدد اليوم (الأربعاء) قائمة الأسماء النهائية التي ستغادر إلى المعسكر.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الهلال يوم الجمعة المقبل إلى مدينة برمنجهام لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.



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Source akhbaar24

