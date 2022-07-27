︎
.
كشفت مصادر عن انتظار إدارة نادي الهلال قائمة أسماء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم النهائية الخاصة بمعسكر الإعداد الخارجي في مدينة برمنجهام الإنجليزية.
وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن مدرب الفريق، الأرجنتيني رامون دياز، سيحدد اليوم (الأربعاء) قائمة الأسماء النهائية التي ستغادر إلى المعسكر.
ومن المقرر أن تسافر بعثة الهلال يوم الجمعة المقبل إلى مدينة برمنجهام لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. دياز يحسم قائمة الهلال في معسكر برمنجهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.