الهيئة العامة للإحصاء تطلق مسح إحصاءات الأعمال الهيكلية للمنشآت لعام 2022م

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أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، مسح (إحصاءات الأعمال الهيكلية للمنشآت)؛ بهدف توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية في المملكة، وذلك في إطار جهودها المبذولة لتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تسهم في تنمية الاقتصاد السعودي ودعم تنوّع مصادره.

وأوضحت الهيئة أن هذا المسح سيجمع بيانات إحصائية دقيقة ومُحدَّثة عن المنشآت الاقتصادية وقطاع الأعمال في المملكة، مما يساعد في التعرف على الفرص المتاحة أمامها، وتحديد التحديات الموجودة، وقياس الاتجاهات الاقتصادية في المملكة، كما ستسهم نتائج هذا المسح في التعامل مع البيانات بشكل إحصائي علمي يلبي أغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ويساعد في إجراء الدراسات والتحليلات الاقتصادية المختلفة على مستوى القطاعات التنظيمية.

وأشارت الهيئة إلى أن الإسهام في استيفاء البيانات الخاصة بمسح (إحصاءات الأعمال الهيكلية للمنشآت) ستمكِّن متخذي القرار وراسمي السياسات من تطوير إستراتيجيات وخطط التنمية وبرامج ومؤشرات الأداء في المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما ستساعدهم في بناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية في المملكة بشكل ملموس وعاجل، ودعمها وفق ما يحقق لها النمو الدائم والاستدامة المنشودة.

وأكَّدت الهيئة العامة للإحصاء أنها تعمل بشكل مستمر لتسخير الجهود المبذولة للوصول إلى مؤشرات إحصائية دقيقة وفق أحدث المنهجيات والمعايير العلمية المستخدمة، ومن ضمنها مسح إحصاءات الأعمال الهيكلية للمنشآت، مبينة أن عمليات المسح للمنشآت ستكون عن طريق الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي، والزيارات الميدانية للبيانات الاقتصادية على مستوى القطاعات التنظيمية بهدف إعطاء صورة واضحة لمعرفة المؤشرات الاقتصادية التي تساعد في معرفة معدلات النمو في مختلف المنشآت والقطاعات الاقتصادية بما يساعد في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضحت الهيئة أن مسح (إحصاءات الأعمال الهيكلية للمنشآت) يستهدف الأنشطة الاقتصادية في المملكة كافة دون استثناء، أيًّا كان حجم النشاط، ونوعه، ونطاقه الجغرافي، مؤكدةً أنه يأتي في إطار تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية، حيث تم بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة؛ لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف الجوانب في الأعمال الهيكلية في جميع المنشآت الاقتصادية بالمملكة.

وأكَّدت الهيئة العامة للإحصاء أنه يتم التعامل مع البيانات بسرية تامة وذلك بموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر بيانات المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الإلكترونية، وتلتزم الهيئة العامة للإحصاء بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقًا للأنظمة المطبقة في المملكة.

وتهيب الهيئة العامة للإحصاء بجميع المنشآت الاقتصادية بالمشاركة في هذا المسح المهم لتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في المملكة، وتدعو جميع المُنشآت الاقتصادية إلى التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لاستمارة المسح؛ نظرًا لأهمية بيانات المنشآت في دعم عملية اتخاذ القرار، ورسم السياسات الاقتصادية.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وأعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

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Source almnatiq

