“الجوازات” تعلن جاهزيتها لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة لموسم عمرة 1444هــ

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أعلنت المديرية العامة للجوازات، جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من الخارج، لموسم عمرة 1444هـ، بداية من الأول من شهر محرم المقبل.

وقالت “الجوازات” إنها دعمت المنافذ الدولية الجوية، والبحرية، والبرية، بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة.

وأكدت استعدادها لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين، بدءاً من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم أراضي المملكة، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.



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Source akhbaar24

