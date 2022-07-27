سمو أمير الشرقية يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

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المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عجاب الحربي، يرافقه عدد من منسوبي الدفاع المدني، الذين حصلوا على جوائز لتميزهم خلال موسم حج هذا العام.

وثمّن سموه خلال الاستقبال، جهود وتفاني رجال الدفاع المدني في خدمة ضيوف الرحمن وتميزهم في أداء واجبهم لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام تنفيذاً لتوجيهات قيادة هذه البلاد “حفظها الله” التي سخرت كل الإمكانيات لراحة وسلامة الحجيج.

وهنأ سموه، رجال الدفاع المدني بالمنطقة على تميزهم، مثمناً ما قاموا به من جهود كان لها أثرها في النجاح الذي تحقق خلال موسم الحج بالتكامل مع زملائهم العاملين من بقية القطاعات العسكرية والمدنية لتحقيق الهدف الأسمى الذي يسعى الجميع في هذا الوطن لتحقيقه، وهو تأدية الحجاج للفريضة بسلامٍ آمنين.

من جانبه، أبان اللواء الحربي، أن توجيهات سمو أمير الشرقية بترشيح أفضل العناصر من المنطقة لخدمة الحجاج أثمرت ولله الحمد على حصول “المنطقة الأولى” بمشعر منى المشغلة من مرشحي المنطقة الشرقية، والتي يتبعها ١٣ مركزاً ميدانياً بالمشعر ويرأسها العقيد مسفر خضر الحلافي على جائزة التميز بين المناطق في المشعر، فيما حصل النقيب عبدالله مشبب آل ضعين على جائزة أفضل ضابط ميداني بالمشعر، والعريف عبدالله مطلق المطيري على جائزة أفضل فرد ميداني بالمشعر.

وقدم اللواء الحربي، الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بأعمال الدفاع المدني في المنطقة.

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Source almnatiq

