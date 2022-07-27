“سابك” تعلن عن شراكة ابتكارية طويلة المدي مع “فورمولا إي”

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عقدها اتفاق رعاية طويل المدى وشراكة ابتكارية مع “فورمولا إي”، أول رياضة خالية من الكربون المنبعث منذ إنشائها.

وتنطلق الشراكة نهاية هذا الأسبوع، مكونة من سباقين يُعقدان في مركز معارض لندن يومي 30 و31 يوليو الجاري في بطولة “إيه بي بي فورمولا إي” التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ”سابك” يوسف البنيان، إن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز الحضور العالمي لعلامة “سابك” التجارية ضمن منصة رياضية دولية ذات صلة بأعمالها ولها حضور متميز ومتنامٍ.

وأشار إلى أن “سابك” بصدد التعاون بشكل وثيق مع “فورمولا إي” لدمج حلول الشركة المستدامة في منظومة “فورمولا إي” وعملياتها، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعد فرصة فريدة لنقل الابتكارات السعودية من “فورمولا إي” إلى صناعات السيارات والمركبات الكهربائية المتنوعة من أجل تحقيق القيمة للزبائن والشركاء، وإثبات قدرتنا على دعم تحول العالم إلى السيارات الكهربائية.

واضاف أن هذه الشراكة تنسجم تماماً مع استراتيجية “سابك” للاستدامة، التي تدعم رؤية الاقتصاد الدائري للكربون، في ظل تراجع جميع سلاسل القيمة للمنتجات المحتوية على الكربون، كما تُعد خطوة بارزة نحو التحول إلى التشغيل الكهربائي.



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Source akhbaar24

