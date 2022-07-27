شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيم قوي.. الفيحاء يحصل على توقيع نجم الشباب السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، عن إتمام نادي الفيحاء، اتفاقه بشكل رسمي مع نجم فريق الشباب السعودي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "سبورت 24 السعودية"، أن نادي الفيحاء أتم اتفاقه مع البرازيلي باولينيو لاعب الشباب السابق، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

- مدرب الفيحاء وراء التعاقد مع باولينيو

وتابعت: "الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للفريق، مُعجب بقدرات باولينيو الذي قدم موسمًا جيدًا مع الشباب الموسم المنصرم".

واختتمت: "من المقرر أن ينضم باولينيو لنادي الفيحاء لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الاتفاق على كافة البنود".



الفيحاء يحصل على توقيع الشامخ من الشباب

عبدالله الشامخ



وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، إلى أن الفيحاء نجح في التوقيع مع عبدالله الشامخ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "الجزيرة السعودية"، أن الفيحاء حصل على توقيع عبد الله الشامخ ظهير أيسر الشباب، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

- الفيحاء يوقع مع الشامخ في صفقة انتقال حر

وتابعت: "الشامخ وقع مع نادي الفيحاء في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ناديه، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة، خلال الساعات المقبلة"

وأضافت: "الشامخ قرر الرحيل عن ناديه بعدما لعب في صفوفه منذ عام 2019، لكنه لم يشارك بصورة أساسية مع الشباب خلال الموسم المنقضي".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشامخ لم يشارك سوى في 12 مباراة في مختلف المسابقات، بواقع 5 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، و5 مباريات في دوري أبطال آسيا، ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

