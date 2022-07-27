شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر يُنافس ريال بيتيس على ضم نجم المنتخب الفرنسي بعرض ضخم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، دخل في مفاوضات مع أحد اللاعبين المطلوبين من جانب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، بالموسم الجديد.

وكان النصر تعاقد مع جارسيا، قبل بداية الموسم الجديد من أجل المنافسة على لقب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد خسارته في الموسم الماضي.

- صفقات النصر للموسم الجديد

النصر

كما نجح العالمي في التعاقد مع كل من، الكولومبي دافيد أوسبينا، الإيفواري جيسلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو، لتدعيم صفوفه.

وأكد الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن النصر قدم عرضًا ضخمًا إلى نادي أولمبيك ليون الفرنسي، من أجل الحصول على خدمات حسام عوار في مقابل 40 مليون ريال، بالصيف الجاري.

- تفاصيل عرض النصر لضم عوار

حسام عوار

وتابع: "العرض المقدم يبلغ 10 ملايين يورو، ولكن النادي الفرنسي، رفض ذلك العرض، وطالب يالحصول على مبلغ مالي أفضل".

وأضاف: "اللاعب لديه عروض من أندية أوروبية ومنها ريال بيتيس الإسباني، ولكن فريقه ينتظر عرض أقوى من أجل الموافقة على رحيله".

واختتم: "رودي جارسيا يتواصل مباشرةً مع اللاعب الفرنسي، حيث سبق له أن تولى تدريب صاحب الـ24 عامًا، قبل الرحيل عن أولمبيك ليون في مايو 2021، وهو ما يعزز تواجده بدوري المحترفين السعودي".

