القبض على شخص لإشعاله النار في كبينة جهاز صراف آلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية قبضت شرطة محافظة الأحساء على مواطن لإشعاله النار في كبينة جهاز صراف آلي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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