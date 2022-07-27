“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح نشطة على القنفذة والليث

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة
نبّه المركز الوطني للأرصاد, في تقريرٍ له اليوم, من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على محافظتي القنفذة والليث والأجزاء الساحلية منها.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.
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