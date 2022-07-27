أمانة الحدود الشمالية تعالج مليوني متر مربع من المسطحات الخضراء بطلعة التمياط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية

‏عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية طلعة التمياط خلال النصف الأول من العام الجاري 2022م ، 2,000,000م2 من المسطحات الخضراء، وصيانة 375 من أعمدة الإنارة التالفة،واستبدال 220 متراً طولياً من الأرصفة المتهالكة ، ومعالجة 130 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات الإسفلتية، وإزالة 12 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والأخياء، ورفع 1,200 متر مكعب من المخلفات الإنشائية.

كما نفذت بلدية طلعة التمياط 193 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2022م، أسفرت عن تحرير 6 مخالفات للاشتراطات البلدية.