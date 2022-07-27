مجلس الضمان الصحي يحقق ذهبية وبرونزية جوائز “ترانسفورم” العالمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
حصل مجلس الضمان الصحي على جائزتين ذهبية وبرونزية من جوائز ترانسفورم العالمية، على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومنح البرنامج الجائزة “الذهبية” للمجلس نظير تميزه كأفضل استراتيجية تطوير للعلامات التجارية، والمخصصة للعلامة التجارية التي تنقل هويتها إلى المستقبل مع الحفاظ على روابط الماضي، ومراعاة التطور بطريقة واضحة ومبتكرة.
وأكد المدير التنفيذي لإدارة التواصل والتميز في خدمة العملاء لمجلس الضمان الصحي راكان الثنيان, أن حصول المجلس على جائزتي ترانسفورم العالمية يعد امتدادًا لسلسلة النجاحات التي يحققها المجلس, مضيفا أن مؤخرا جرى تدشين الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي لتعزيز الجهود المبذولة وتمكين أصحاب العلاقة، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين عبر بيئة تنظيمية ترتكز على الوقاية وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.
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