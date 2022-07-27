ديوان المظالم يختتم ورشة عمل التميز في إدارة المحاكم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض اختتم ديوان المظالم ورشة عمل بعنوان “التميز في إدارة المحاكم” على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع مركز التدريب العدلي، بمشاركة أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية من مختلف مناطق المملكة. واستعرضت الورشة مهارات العمل الإداري والإشراف الفعال وبناء الفريق الناجح، إضافة إلى القدرة على حل الإشكالات واتخاذ القرارات، وإدارة الاجتماعات بفاعلية. ويحرص ديوان المظالم على إقامة مثل هذه الورش في سبيل تنمية وتطوير مهارات كوادره ورفع كفاءتهم وتحقيق أهدافه. أخبار قد تهمك

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