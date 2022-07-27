تنفيذ 2400 زيارة منزلية للمرضى في جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

نفّذت صحة جازان ممثلة بمستشفى صامطة 2400 زيارة منزلية عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م، واستفاد منها 2467 مريضاً من المسجلين في البرنامج.

وأوضحت صحة جازان أنه جرى تنفيذ (250) رحلة توصيل أدوية ومستلزمات طبية للمرضى في منازلهم خلال نفس الفترة.

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.

وتتضمن خدمات الرعاية الصحية المنزلية الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن ورعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الامراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية، إلى جانب خدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، وتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.