وصول أكثر من 241 ألف حاج إلى المدينة المنورة بعد الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة
وصل إلى المدينة المنورة أمس, 12281 حاجاً من عدة جنسيات, فيما بلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد الحج 241187 حاجاً.
وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 228848 حاجاً, قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج, فيما استقبل مركز حجاج البر 8165 حاجاً, في حين وصل 4065 حاجاً إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.
وبيّنت الإحصائية, مغادرة 13123 حاجاً المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, ومركز مراقبة التفويج البري, ومركز حجاج البر, بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 158626 حاجاً, في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 82561 حاجاً يوم أمس.
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