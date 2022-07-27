عاجل .. رئيس نيوم: جزر ومناطق سكنية سيتم العمل بها قريباً

محمد بن مسعود - الدمام - قال نظمي الناصر رئيس نيوم إنه سيتم البدء في العمل بمرافق التعليم والجامعات والصحة في منطقة نيوم العام المقبل.

وأضاف في تصريحات لـ”العربية”، أنه سيتم العمل مع شركات سعودية لتكون جزءا من “نيوم”

وأوضح أن آلاف المعدات تعمل الآن في ميناء “أوكساجون”.

وتابع أنه سيكون هناك جزر ومناطق سكنية سيبدأ العمل فيها قريبا.