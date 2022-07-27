عقب الزلزال .. سفارة المملكة في الفلبين تدعو إلى الحيطة والحذر

محمد بن مسعود - الدمام - دعت سفارة المملكة في الفلبين المواطنين المقيمين في العاصمة مانيلا إلى أخذ الحيطة والحذر من الهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال الذي وقع صباح اليوم الأربعاء في جزيرة لوزون.

كما طالبت بمتابعة ما يصدر عن الجهات المختصة الفلبينية، والتواصل مع السفارة في حالة الطوارئ عن طريق الأرقام التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، قالت إن زلزالا قويا بلغت شدته 7.1 درجة ضرب جزيرة لوزون الفلبينية اليوم، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بمبان في إقليم أبرا الشمالي، كما نجمت عنه هزات قوية في العاصمة مانيلا.