” التدريب التقني والمهني ” ينهي تحديث وتطوير التخصصات والأقسام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مراجعة (69) تخصصاً، وقامت بتحديث وتطوير (31) تخصصاً في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس، وتطوير (15) قسماً بالكليات التقنية بعد مراجعتها مع أصحاب العلاقة بمشاركة القطاع الخاص, وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة وتحقيقاً لمستهدفاتها في تطوير ومواكبة التغييرات السريعة في سوق العمل.

وأوضح نائب المحافظ المساعد للتدريب الدكتور سعد السعيدان, أن هذا التطوير سيكون لها أثر في مواكبة مرحلة التحولات السريعة في سوق العمل السعودي في القطاعين الخاص والعام، وانخراط الخريجين بسوق العمل بكل جدارة حيث أنه سيحقق منافسة عادلة لخريجي المؤسسة فيما يتعلق بالمزايا والترقيات.

وأشار إلى أن عملية التطوير مرت بعدة مراحل تخللها بحوث ودراسات وعمل المقارنات المرجعية وبناء استطلاعات رأي للمختصين في الميدان وتنفيذ ورش عمل والاطلاع على تجارب إقليمية ودولية مشابهة.

يذكر أن تطوير التخصصات سيواكبه تحديث مسمى التخصص باللغة الإنجليزية بما يتوافق مع المسمى باللغة العربية.