لسبب لا يخطر على بال.. انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة بحي “نخب – الطائف”

محمد بن مسعود - الدمام - تَسبب دخول إحدى الحيوانات الأليفة (قطة) فجر اليوم في محول كهربائي بحي نخب بمحافظة الطائف، في انقطاع التيار الكهربائي عن الحي لساعة كاملة، بعد أن تسبب دخولها في وقوع تماسّ كهربائي، وسط مطالبات أهالي الحي بإيجاد حلول وحماية المحولات الكهربائية من تكرار الحوادث المشابهة.
وقال المواطن رائد الحارثي أحد أهالي حي “نخب” إنهم تفاجؤوا فجر اليوم الخميس بانقطاع التيار الكهربائي؛ مما دفعهم لتقديم بلاغ برقم 5607771، وبعد مجيء فرقة الكهرباء اكتشفوا أن سبب انقطاع الكهرباء “قطة” تَسببت في تماسّ كهربائي؛ مما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن حيهم اليوم لساعة كاملة، وتكرر ذلك في السابق؛ مطالبًا بحماية محولات الكهرباء، وإيجاد حلول لعدم تكرار مثل هذه الانقطاعات.
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