محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير قدّمت مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي بمستشفيات صحة عسير خدماتها لـ109527 مستفيداً, وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م. وأوضحت صحة عسير أن عدد المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي بلغ 79509 مستفيدين, و14801 مراجع من خدمات طب التأهيل، و6094 مستفيداً من خدمات العلاج الوظيفي، كما استفاد من الأطراف الصناعية والجبائر والأجهزة التعويضية 4295 مستفيداً, و4131 مستفيدً من خدمة العيادات الافتراضية, و468 مراجعاً من خدمة عيادات التأهيل المكثف بمركز التأهيل الطبي بعسير.

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 100 ألف مستفيد من خدمات التأهيل الطبي بمستشفيات صحة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.