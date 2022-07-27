صحة المدينة المنورة تُنفّذ 13524 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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المناطق_ المدينة المنورة نفّذت صحة المدينة المنورة 13524 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، وذلك خلال الفترة من 8 / 5 / 2022م حتى 14 / 5 / 2022م للتأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وشملت الجولات 2520 زيارة للمستشفيات الخاصة و210 زيارات للمستشفيات الحكومية، و1968 زيارة للمجمعات الطبية، و4860 زيارة لقطاع المنشآت الصيدلانية و2430 زيارة للمراكز الحكومية و1536 زيارة للمجمعات العامة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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