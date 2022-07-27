مكافأة شهرية وتأمين طبي.. “الزكاة والجمارك” تفتح التقديم في برنامج “بناء الكفاءات” لحديثي التخرج

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الأربعاء)، إطلاق برنامج “بناء الكفاءات” في نسخته الخامسة بالتعاون مع جامعة وارتون الأمريكية.

وأضافت أن البرنامج يستهدف تدريب الكوادر الوطنية حديثة التخرج مـن الجامعات السـعودية والعالمية في بيئة عملية احترافية تمَكّنها من اكتساب المعرفة المهنية المتخصصة، والمنافسة في سوق العمل.

وأوضحت الهيئة مسارات التدريب في البرنامج وهي : العمليات، والشؤون القانونية والالتزام، والبحوث والاستشارات الزكوية، والتحليل والمخاطر، والتواصل المؤسسي والتوعية، والتقنية، بالإضافة إلى المراجعة الداخلية، والشؤون الهندسية، وتيسير التجارة وتجربة العميل.

وأضافت أن البرنامج يقدم العديد من الحوافز التدريبية والمالية للمتدربين الملتحقين بالبرنامج، من أبرزها حضور برامج تدريبية بالتعاون مع جامعة “وارتون” الأمريكية والتي تُعد من أفضل 10 جهات للتعليم القيادي في العالم، كما يُقدم البرنامج للمتدرب تأمينا طبيا له ولأفراد أسرته، وتسجيله في التأمينات الاجتماعية، مع منح إجازة سنوية، بالإضافة إلى مكافأة مالية شهرية للمتدرب.

ووضعت الهيئة شروطا للالتحاق بالبرنامج منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المحددة، بمعدّل تراكمي لا يقل عن 4 من 5 أو 3.20 من 4 أو ما يعادلهما.

كما اشترطت ألّا يزيد عمر خريج البكالوريوس على 25 عامًا بشرط عدم مضي أكثر من سنتين على التخرج، والماجستير على 27 عامًا بشرط عدم مضي أكثر من سنة على التخرج ، وأن يكون حائزًا على واحد من اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، كما يشترط البرنامج التفرُّغ التام خلال مدة التدريب التي تمتد لعامٍ كامل، وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية واختبارات القبول.

ونوهت بأن التقديم متاح الآن وحتى 18 أغسطس المقبل عبر بوابة التوظيف التابعة لها، على أن يتم إعلان النتائج في 8 سبتمبر، وبدء البرنامج التدريبي في 16 أكتوبر المقبل.



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Source akhbaar24

