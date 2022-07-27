خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية البيرو بذكرى استقلال بلاده

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المناطق_الرياض بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس خوسيه بيدرو كاستيو تيرونيس، رئيس جمهورية البيرو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق، اطراد التقدم والازدهار. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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